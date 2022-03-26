Детали полузакрытого товарняка сборной: обыграли молодежку, забил Тюкавин (пяткой!), у Баринова травма

Сборная России во время международной паузы проводит сбор — не такой, как всегда. Соперников нет, играть не с кем, к чему готовиться — непонятно. Но и молодежная сборная оказалась в такой же ситуации. Поэтому между ними организовали товарищеский матч — РФС назвал мероприятие совместной тренировкой.

Состав основной сборной выглядел так в первом тайме: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

А так — во втором: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

В таком составе вышла молодежка: Будачев, Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Черников, Марадишвили, Кривцов, Хлусевич, Сулейманов, Агаларов.

На замену во втором тайме вышли Агкацев, Кравцов, Будачев, Мелехин, Бабкин, Кутицкий, Гладышев и Пиняев — задействовали почти всех.

Единственный гол забил Константин Тюкавин — это случилось в первом тайме после стандарта. Причем необычно, проткнул пяткой мимо вратаря.

Молодежка играла в белой форме, взрослая сборная — в основной, красной.

Официальные товарищеские матчи Россия проводить не может — из-за бана ФИФА и УЕФА. Под официальными подразумевается те, которые попадают в реестр, влияют на рейтинг — нам такое сейчас нельзя.

Были вопросы к самому сбору — например, Андрей Аршавин этого не понял.

«Лучше бы игроки оставались в своих командах, у них был бы лучше тренировочный процесс, развивалась бы команда. А то, что собрались непонятно где, за забором потренировались… Я не вижу в этом особого смысла».

Но все же собрались и даже сыграли. Пусть и всего лишь неформальный матч с молодежкой. Игру нигде не транслировали (был разве что любительский стрим на ютубе у «Футбольного биги» — специфическое зрелище).

Есть и неприятные новости — в первую очередь для «Локомотива»: «Доволен матчем. Недоволен, что Баринов подвернул голеностоп. Не знаю пока, насколько серьезно», — сказал Валерий Карпин сразу после игры. Обидно, что малонужный матч закончился чем-то болезненным.

Антураж — тоже такой, к которому мы точно не привыкли в контексте сборной. Просто поле базы в Новогорске, только одна маленькая трибуна, а в основном просто заборы вокруг.

Хотя зрители все же были: например, президент РФС Александр Дюков и гендиректор Александр Алаев на игру приехали.

«С Дюковым общались после игры, — рассказал Карпин. — Я тоже слышал посыл, что нас должны скоро вернуть. Но 100% уверенности никто не даст. Говорили о следующем сборе, когда хотели бы. Но пока решили подождать две-три недели. Такие сборы всегда полезны. Главный итог сбора — что был контакт. Что мы вместе поработали, что-то вспомнили. Завтра они все забудут. Поэтому надо будет заново их собирать. Не раздражает ли, что мы в состоянии ожидания? Нет. А какие варианты? Закрыться? Ну закрывайтесь. Я не хочу».

***

Всю эту неделю футболисты тренировались в Новогорске и даже общались с журналистами — как будто стандартный сбор перед матчами. Валерий Карпин отвечал на серьезные вопросы — например, повел ли бы он себя так на месте Федерации футбола Польши и стал ли бы требовать исключения соперника по стыкам.

«Конечно, настаивал бы, естественно. 100 процентов. Чтобы пройти дальше — конечно. И вы бы все кричали, орали, что их надо убирать. 100 процентов. Их позиция абсолютно понятна. Они первыми и начали кричать, орать», — сказал Карпин.

На тренировках тренер вел себя как обычно — например, шутил над прессом Сергеева.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Y0YxL5O7LwM?start=384" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, про то, что «Сергееву нужно уменьшить жировую», тренер говорил и журналистам. Хоть в целом настроение в сборной явно позитивное, футболисты все равно говорили про отстранение, называя его несправедливым.