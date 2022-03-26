Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Волгарь
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
КАМАЗ
Акрон
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Олимп-Долгопрудный
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Оренбург
52
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Металлург Лп
32
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
21
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Торпедо
25
Все события
Фоторепортажи
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
22:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Англии победила Швейцарию в товарищеском матче

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии в товарищеском матче.

Англия
Швейцария
Катар
Болгария
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Голами в составе победителей отметились Люк Шоу (45+1-я минута) и Харри Кейн (78, с пенальти). У проигравших отличился Бриль Эмболо (22).

В следующем матче сборная Англии 29 марта сыграет против команды Кот-д’Ивуара, швейцарцы в тот же день встретятся с командой Косово. Ранее обе команды квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.

В другом матче дня сборная Катара со счетом 2:1 обыграла команду Болгарии. Команда Катара квалифицировалась на чемпионат мира как хозяйка турнира, сборная Болгарии заняла четвертое место в группе C и не отобралась на ЧМ-2022.

 Чемпионка мира по пауэрлифтингу ответила на обращение Шварценеггера к россиянам
Опубликовано видео погони полиции за Конором Макгрегором
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь