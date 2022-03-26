Сборная Англии победила Швейцарию в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Голами в составе победителей отметились Люк Шоу (45+1-я минута) и Харри Кейн (78, с пенальти). У проигравших отличился Бриль Эмболо (22).

В следующем матче сборная Англии 29 марта сыграет против команды Кот-д’Ивуара, швейцарцы в тот же день встретятся с командой Косово. Ранее обе команды квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.