Сборная Англии победила Швейцарию в товарищеском матче
Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии в товарищеском матче.
Англия
Швейцария
Катар
Болгария
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Голами в составе победителей отметились Люк Шоу (45+1-я минута) и Харри Кейн (78, с пенальти). У проигравших отличился Бриль Эмболо (22).
В следующем матче сборная Англии 29 марта сыграет против команды Кот-д’Ивуара, швейцарцы в тот же день встретятся с командой Косово. Ранее обе команды квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.
В другом матче дня сборная Катара со счетом 2:1 обыграла команду Болгарии. Команда Катара квалифицировалась на чемпионат мира как хозяйка турнира, сборная Болгарии заняла четвертое место в группе C и не отобралась на ЧМ-2022.