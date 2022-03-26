Кейн догнал Чарльтона по количеству голов за сборную Англии. Больше мячей только у Руни

Форвард на 78-й минуте реализовал пенальти.

Мяч стал 49-м для Кейна в футболке национальной команды. По данному показателю он сравнялся с легендарным форвардом Бобби Чарльтоном. Для достижения подобного результата Кейну понадобилось 68 матчей, а Чарльтону — 106.

Лучшим бомбардиром сборной Англии является Уэйн Руни. Ему удалось забить 53 гола в 120 матчах.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». За основную команду форвард играет с 2011 года, несколько раз он уходил в аренду.