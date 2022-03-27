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00:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Испании по футболу победила Албанию в товарищеской игре

Сборная Испании по футболу обыграла команду Албании в товарищеском матче.

Испания
Албания
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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей голы забили Ферран Торрес (75-я минута) и Дани Ольмо (90). У албанцев отличился Мюрто Узуни (85).

В следующем матче сборная Испании сыграет 29 марта против команды Исландии. Албанцы в тот же день сыграют против грузин. Ранее команда Испании квалифицировалась в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, албанцы не сумели выйти из отборочной группы I, заняв третье место.

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