Сборная Испании по футболу победила Албанию в товарищеской игре

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. В составе победителей голы забили Ферран Торрес (75-я минута) и Дани Ольмо (90). У албанцев отличился Мюрто Узуни (85).

В следующем матче сборная Испании сыграет 29 марта против команды Исландии. Албанцы в тот же день сыграют против грузин. Ранее команда Испании квалифицировалась в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, албанцы не сумели выйти из отборочной группы I, заняв третье место.