Эриксен забил первый гол после перенесенного на Евро-2020 сердечного приступа

Хавбек отличился на 48-й минуте — через две минуты после выхода на замену, сократив отставание датчан в счете до одного мяча (2:3, игра продолжается).

Отметим, что это его первый гол после перенесенного на Евро-2020 сердечного приступа.

Напомним, 12 июня 2021 года во время игры против сборной Финляндии (0:1) у Эриксена случилась остановка сердца, он потерял сознание и рухнул на газон.