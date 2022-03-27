Эриксен забил первый гол после перенесенного на Евро-2020 сердечного приступа
Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен отличился в товарищеском матче против команды Нидерландов.
Дания
Нидерланды
Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен отличился в товарищеском матче против команды Нидерландов.
Хавбек отличился на 48-й минуте — через две минуты после выхода на замену, сократив отставание датчан в счете до одного мяча (2:3, игра продолжается).
Отметим, что это его первый гол после перенесенного на Евро-2020 сердечного приступа.
Напомним, 12 июня 2021 года во время игры против сборной Финляндии (0:1) у Эриксена случилась остановка сердца, он потерял сознание и рухнул на газон.
2 декабря 2021 года футболист начал тренироваться с молодежной командой «Оденсе».