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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эриксен забил первый гол после перенесенного на Евро-2020 сердечного приступа

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен отличился в товарищеском матче против команды Нидерландов.

Дания
Нидерланды
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Источник: Reuters

Хавбек отличился на 48-й минуте — через две минуты после выхода на замену, сократив отставание датчан в счете до одного мяча (2:3, игра продолжается).

Отметим, что это его первый гол после перенесенного на Евро-2020 сердечного приступа.

Напомним, 12 июня 2021 года во время игры против сборной Финляндии (0:1) у Эриксена случилась остановка сердца, он потерял сознание и рухнул на газон.

2 декабря 2021 года футболист начал тренироваться с молодежной командой «Оденсе».

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