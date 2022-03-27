Нидерланды обыграли Данию в товарищеском матче, Германия победила Израиль

Хозяева одержали победу — 4:2.

На 16-й минуте счёт открыл нидерландский нападающий Стивен Бергвейн, ему ассистировал Дейли Блинд. Через четыре минуты защитник сборной Дании Янник Вестергор забил ответный мяч, голевой пас отдал Йоаким Мехле.

На 29-й минуте защитник хозяев Натан Аке вывел свою команду вперёд, результативную передачу оформил Стивен Бергёйс. На 37-й минуте форвард оранжевых Мемфис Депай реализовал пенальти в ворота датчан.

На 47-й минуте отличился полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, пас на него отдал Андреас Сков Ольсен. На 71-й минуте Бергвейн оформил дубль, передачу оформил Френки де Йонг.

В другом товарищеском матче встречались национальные команды Германии и Израиля. Встреча проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. Победу одержали немцы — 2:0.

На 36-й минуте отличился полузащитник Кай Хаверц, ему ассистировал Давид Раум. В добавленное к первому тайму время забил нападающий Тимо Вернер, голевой пас отдал Илкай Гюндоган.