У Эриксена первый гол после возвращения! За Данию в почти родном Амстердаме — под стоячую овацию, через минуту после выхода

Кристиан Эриксен очень ярко вернулся в сборную Дании. На 46-й минуте он вышел на поле в матче с Нидерландами, а уже на 47-й забил красивейший гол.

Открылся вторым темпом под пас Андреаса Скова Ольсена с правого фланга и сходу отправил верхом в дальний угол.

Датчане проиграли — 2:4, Эриксен сделал 2:3, мог забивать и еще — попал в штангу на 74-й минуте, но к тому моменту хозяева снова вели в два мяча, нидерландский дубль у Стивена Бергвейна из «Тоттенхэма», тоже родного Кристиану клуба.

Удивительно: всего девять месяцев назад Эриксен чуть не умер на поле от сердечного приступа, а теперь снова забивает. Это ведь первый его гол после возвращения на поле: он отыграл два с половиной матча за «Брентфорд» без голов (был только ассист в последней игре), но тут — сразу же!

Что символично, Кристиан забил на «Йохан Кройфф Арене» — тут и начиналась его яркая карьера.

Когда датчанин выходил на поле в начале второго тайма, трибуны устроили ему стоячую овацию. И это дважды заслуженно.

Столичный «Аякс» перехватил Эриксена у «Барселоны» и «Челси», куда он ездил на стажировку — и уже с 2009-го датчанин играл за амстердамскую молодежку.

«Аякс» дает перспективным игрокам шанс в юном возрасте — именно этим славится клуб, — и исторически датские игроки всегда чувствовали себя здесь очень хорошо. Это тоже было важным фактором", — объяснял Эриксен свое решение.

Ему хватило года, чтобы убедить всех в своем таланте — в 2010-м Мартин Йол подтянул 18-летнего парня к основе и сравнивал его с Уэсли Снейдером и Рафаэлем ван дер Вартом: «Он хорошо читает игру, он способен снабжать нападающих, он искусен. Он станет либо очень хорошим игроком, либо великим», — говорил Йол, тогда возглавлявший главную команду.

Именно при Йоле Эриксен дебютировал за амстердамский клуб и забил первый гол. В том же сезоне он впервые сыграл за сборную Дании. В 2010-м Кристиан получил приз «Талант будущего» в самом «Аяксе», а уже в 2011-м — «Талант года». Причем не ограничился внутренним призом — ровно такой же ему вручили от Федерации футбола Нидерландов.

В том самом 2011-м Эриксен (ему не было еще и 20) стал лидером команды, выигравшей чемпионство впервые за семь лет. Кажется, символично, что именно здесь Кристиан снова сыграл за сборную Дании.