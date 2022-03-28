Канада разгромила Ямайку и впервые за 36 лет пробилась на чемпионат мира

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря чему им удалось выйти на мундиаль.
В составе сборной Канады отличились Кайл Ларин, Тажон Бушанан, Дэвид Хойлетт и Эдриан Мариаппа.
Таким образом, Канаде удалось впервые за 36 лет выйти на чемпионат мира по футболу. Последний мундиаль, в котором они принимали участие, был ЧМ-1986, который выиграла сборная Аргентины. Примечательно, что на своём последнем ЧМ канадцы попали в одну группу со сборной СССР, а также с Францией и Венгрией, и заняли в ней последнее место.