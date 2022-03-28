Карпин назвал задачу работы в сборной России по футболу в условиях санкций

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Воспитание талантливых учеников является главной задачей тренерского штаба сборной России в условиях ограничений со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в интервью ТАСС заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Любой тренер — это, по сути, педагог, — сказал Карпин. — Продолжая аналогию, хочется воспитать талантливых учеников, заложить те качества, которые необходимы, на взгляд нашего тренерского штаба, современным футболистам. Ну и, конечно, мы все надеемся, что Россию вернут на международную арену и перед нами будут стоять еще и спортивные задачи».

28 февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения. 23 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что рассмотрение апелляции в CAS намечено на апрель-май.

Российская команда 24 марта должна была встретиться со сборной Польши в полуфинале раунда плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, но позднее ФИФА сообщила о том, что команда Польши автоматически вышла в финал, где сыграет со шведами, которые в другом полуфинале оказались сильнее чехов (1:0 доп. вр.).