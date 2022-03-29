Футбольные сборные Беларуси сегодня проведут спарринги в Бахрейне и Азербайджане
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Беларуси проведут сегодня товарищеские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Беларуси проведут сегодня товарищеские матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Национальная команда под руководством Георгия Кондратьева во втором контрольном поединке на учебно-тренировочном сборе в Бахрейне встретится со сборной этой страны. В первом матче нового сезона белорусские футболисты разгромили команду Индии со счетом 3:0. Во втором тайме этой встречи голы забили Артем Быков, Андрей Соловей и Валерий Громыко. Сборная Бахрейна обыграла индийцев с результатом 2:1, а потом взяла верх над футболистами Бурунди — 1:0. Соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций УЕФА сегодня также проведут контрольные встречи. Сборная Словакии в испанской Мурсии сыграет с командой Финляндии. Команда Азербайджана в мальтийском Та-Кали встретится с футболистами Латвии. Вместе с белорусами, словаками и азербайджанцами в 3-й группе лиги С Лиги наций сыграет победитель двухматчевого противостояния Молдова — Казахстан. На прошлой неделе в Кишиневе со счетом 2:1 победили казахстанские футболисты, а сегодня эти соперники встретятся в Нур-Султане.
Молодежная сборная Беларуси (U-21) сегодня сыграет в Баку против азербайджанских сверстников. На прошлой неделе подопечные Сергея Ясинского успешно провели отборочный поединок молодежного чемпионата Европы, одолев на выезде футболистов Кипра с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч забил Роман Вегеря. Сегодня киприоты примут на своем поле исландцев. Еще в одном матче квалификационной группы D греки сыграют у себя дома с португальцами. Турнирное положение в этой группе сейчас таково: Греция — 17 очков (7 матчей), Португалия — 16 (6), Беларусь — 9 (7), Исландия — 8 (6), Кипр — 7 (6), Лихтенштейн — 0 (8). Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал.
Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.