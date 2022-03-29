Футбольные сборные Беларуси сегодня проведут спарринги в Бахрейне и Азербайджане

Национальная команда под руководством Георгия Кондратьева во втором контрольном поединке на учебно-тренировочном сборе в Бахрейне встретится со сборной этой страны. В первом матче нового сезона белорусские футболисты разгромили команду Индии со счетом 3:0. Во втором тайме этой встречи голы забили Артем Быков, Андрей Соловей и Валерий Громыко. Сборная Бахрейна обыграла индийцев с результатом 2:1, а потом взяла верх над футболистами Бурунди — 1:0. Соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций УЕФА сегодня также проведут контрольные встречи. Сборная Словакии в испанской Мурсии сыграет с командой Финляндии. Команда Азербайджана в мальтийском Та-Кали встретится с футболистами Латвии. Вместе с белорусами, словаками и азербайджанцами в 3-й группе лиги С Лиги наций сыграет победитель двухматчевого противостояния Молдова — Казахстан. На прошлой неделе в Кишиневе со счетом 2:1 победили казахстанские футболисты, а сегодня эти соперники встретятся в Нур-Султане.