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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Дании по футболу разгромила команду Сербии в товарищеском матче

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Дании в товарищеском матче обыграли команду Сербии.

Дания
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Источник: Reuters

Встреча в Копенгагене закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Йоаким Меле (15-я минута), Йеспер Линдстрём (53) и Кристиан Эриксен (57).

Эриксен забил за сборную Дании во втором матче подряд после возвращения в строй. Он перенес остановку сердца во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии 12 июня 2021 года. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.

В других матчах дня финны дома уступили словакам со счетом 0:2, а сборная Лихтенштейна на выезде проиграла команде Фарерских островов (0:1).

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