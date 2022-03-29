Сборная Дании по футболу разгромила команду Сербии в товарищеском матче

Встреча в Копенгагене закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. У победителей отличились Йоаким Меле (15-я минута), Йеспер Линдстрём (53) и Кристиан Эриксен (57).

Эриксен забил за сборную Дании во втором матче подряд после возвращения в строй. Он перенес остановку сердца во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии 12 июня 2021 года. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора.