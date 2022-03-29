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22:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Армения проиграла Норвегии со счётом 0:9. Это самое крупное поражение в истории сборной

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Уллевол» в Осло в рамках товарищеского матча встречались сборные Норвегии и Армении.

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Источник: Reuters

С 17-й минуты армяне играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Арман Оганесян. На 24-й минуте счёт открыл нападающий Эрлинг Холанд, ему ассистировал Мохамед Эльюнусси. Через четыре минуты форвард Джошуа Кинг реализовал пенальти в ворота сборной Армении. На 30-й минуте полузащитник Кристиан Торстведт довёл счёт до разгромного, результативную передачу оформил Холанд.

Через три минуты Кинг оформил дубль, голевой пас отдал Мартин Эдегор. В добавленное к первому тайму время Холанд забил свой второй гол в матче, Эрлингу ассистировал Торстведт. На 59-й минуте после паса Андреас Ханше-Ольсена Кинг сделал хет-трик. На 80-й минуте седьмой мяч в ворота сборной Армении заколотил полузащитник Матс Дели, пас отдал Ветон Бериша. На 86-й минуте с передачи Эдегора отличился нападающий Александр Сёрлот. В добавленное ко второму тайму время Сёрлот оформил дубль, ассистировал Кинг.

Отметим, что поражение сборной Армении в матче с Норвегией стало самым крупным в истории национальной команды. Предыдущий антирекорд датируется 2019 годом, когда армяне уступили Италии со счётом 9:1.

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