Обезумевшие фанаты Нигерии устроили хаос на стадионе после невыхода команды на ЧМ. Их усмиряли слезоточивым газом

В двухматчевом противостоянии за выход на ЧМ-2022 Нигерия уступила Гане из-за правила выездного гола — ничья 0:0 в Гане и ничья 1:1 в Нигерии.

После игры разочарованные болельщики сборной Нигерии устроили на стадионе хаос. Сотни из них прорвались с трибун на поле и начали громить все, что попадалось под руки и под ноги. Службам порядка пришлось применить слезоточивый газ.