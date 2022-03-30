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11:55 (мск), источник: Sport24

Обезумевшие фанаты Нигерии устроили хаос на стадионе после невыхода команды на ЧМ. Их усмиряли слезоточивым газом

Сборная Нигерии впервые с 2006 года не выступит на чемпионате мира.

Нигерия
Гана
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Источник: Sport24

В двухматчевом противостоянии за выход на ЧМ-2022 Нигерия уступила Гане из-за правила выездного гола — ничья 0:0 в Гане и ничья 1:1 в Нигерии.

После игры разочарованные болельщики сборной Нигерии устроили на стадионе хаос. Сотни из них прорвались с трибун на поле и начали громить все, что попадалось под руки и под ноги. Службам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

Во время загрузки произошла ошибка.
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