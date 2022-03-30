В РФС не рассматривают вариант с уходом в Азиатскую конфедерацию в случае бана от УЕФА

«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечёт за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз может войти в Азиатскую Конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. Конгресс ФИФА пройдёт 31 марта.