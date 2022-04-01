Президент ФИФА высказался о будущем сборной России

Функционер заявил, что судьбу национальной команды России должен решать Спортивный арбитражный суд (CAS). «Все зависит от его решения», — подчеркнул он. Вместе с этим Инфантино отказался отвечать на другие вопросы относительно российской сборной. Глава ФИФА общался с журналистами после жеребьевки финальной части чемпионата мира-2022, которая прошла в Дохе.

Ранее 1 апреля Инфантино признался, что отстранение российских команд стало непростым решением для ФИФА. Он также добавил, что не считает возможным исключение Российского футбольного союза (РФС).