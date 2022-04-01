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23:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент ФИФА высказался о будущем сборной России

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался относительно будущего сборной России. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия
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Источник: AP 2022

Функционер заявил, что судьбу национальной команды России должен решать Спортивный арбитражный суд (CAS). «Все зависит от его решения», — подчеркнул он. Вместе с этим Инфантино отказался отвечать на другие вопросы относительно российской сборной. Глава ФИФА общался с журналистами после жеребьевки финальной части чемпионата мира-2022, которая прошла в Дохе.

Ранее 1 апреля Инфантино признался, что отстранение российских команд стало непростым решением для ФИФА. Он также добавил, что не считает возможным исключение Российского футбольного союза (РФС).

ФИФА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Таким образом, россияне не выступят на ЧМ-2022 в Катаре.

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