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10:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Куман согласился сменить ван Гала на посту тренера сборной Нидерландов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рональд Куман согласился вернуться на пост главного тренера сборной Нидерландов после чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает The Sun со ссылкой на De Telegraaf.

Нидерланды
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Источник: AFP 2022

По информации источника, официально Куман возглавит команду 1 января. Действующим главным тренером сборной Нидерландов является Луи ван Гал. Ранее 70-летний специалист заявил, что прошел курс лечения по поводу агрессивной формы рака простаты. Ожидается, что он будет руководить сборной на чемпионате мира. Нидерландцы сыграют в одной группе со сборными Эквадора, Сенегала и хозяевами турнира катарцами.

Куман возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год, а затем был назначен на пост главного тренера «Барселоны». В октябре 2021 года он был отправлен в отставку.

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