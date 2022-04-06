СМИ: Куман согласился сменить ван Гала на посту тренера сборной Нидерландов

По информации источника, официально Куман возглавит команду 1 января. Действующим главным тренером сборной Нидерландов является Луи ван Гал. Ранее 70-летний специалист заявил, что прошел курс лечения по поводу агрессивной формы рака простаты. Ожидается, что он будет руководить сборной на чемпионате мира. Нидерландцы сыграют в одной группе со сборными Эквадора, Сенегала и хозяевами турнира катарцами.