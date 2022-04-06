Решена судьба Карповича в сборной Казахстана по футболу

По информации KazFootball.kz, на днях 41-летний специалист провел встречу с президентом КФФ Адилетом Барменкуловым, где Карповича поблагодарили за проделанную работу и сообщили о непродлении контракта.

Таким образом, тренер продолжит работу в «Кызыл-Жаре», а у сборной Казахстана будет новый главный тренер.