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11:56 (мск), источник: Vesti.kz

Решена судьба Карповича в сборной Казахстана по футболу

В Казахстанской федерации футбола приняли решение относительно дальнейшего сотрудничества с Андреем Карповичем в национальной сборной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: Reuters

По информации KazFootball.kz, на днях 41-летний специалист провел встречу с президентом КФФ Адилетом Барменкуловым, где Карповича поблагодарили за проделанную работу и сообщили о непродлении контракта.

Таким образом, тренер продолжит работу в «Кызыл-Жаре», а у сборной Казахстана будет новый главный тренер.

Карпович исполнял обязанности главного тренера сборной Казахстана и руководил командой в двух стыковых матчах Лиги наций с Молдовой. По итогам противостояния Казахстан сохранил место в дивизионе С.

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