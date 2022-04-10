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17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборные России и Ирана планируют провести товарищеский матч в июне

Сборные Ирана и России планируют сыграть товарищеский матч 2 июня, по данным источника в федерации футбола Ирана.

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Источник: РИА "Новости"

Место встречи пока неизвестно, поскольку первоначально следует получить разрешение ФИФА на такой матч.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Ирана вышла в финальную часть ЧМ-2022. По итогам жеребьевки команда попала в группу B, где сыграет с Англией и США. Четвертый участник группы определится по итогам стыкового матча между Уэльсом и победителем игры Шотландия — Украина.

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