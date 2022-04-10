Сборные России и Ирана планируют провести товарищеский матч в июне

Место встречи пока неизвестно, поскольку первоначально следует получить разрешение ФИФА на такой матч.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.