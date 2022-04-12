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18:34 (мск), источник: ТАСС

CAS не исключил, что апелляция РФС на санкции ФИФА может быть удовлетворена

ТАСС, 12 апреля. Апелляция Российского футбольного союза (РФС) на отстранение национальных сборных от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) может быть удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом говорится в мотивировочной части рассмотрения ходатайства РФС, опубликованной на официальном сайте суда во вторник.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

При этом Спортивный арбитражный суд счел, что российский футбол не понесет «непоправимого урона» из-за неучастия в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года, поскольку российская сборная на момент апелляции не вышла в финальную часть, а являлась участником квалификации.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. РФС подал апелляции в CAS на эти решения, которые были зарегистрированы. Позже CAS сообщил об отказе в удовлетворении просьбы РФС приостановить на время разбирательств действие решений ФИФА и УЕФА. Оспариваемое решение остается в силе, при этом арбитражное разбирательство продолжается.

Сборная России должна была провести полуфинальный матч плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года с командой Польши, но поляки автоматически вышли в финал плей-офф, где обыграли команду Швеции со счетом 2:0.

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