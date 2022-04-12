CAS не исключил, что апелляция РФС на санкции ФИФА может быть удовлетворена

При этом Спортивный арбитражный суд счел, что российский футбол не понесет «непоправимого урона» из-за неучастия в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года, поскольку российская сборная на момент апелляции не вышла в финальную часть, а являлась участником квалификации.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. РФС подал апелляции в CAS на эти решения, которые были зарегистрированы. Позже CAS сообщил об отказе в удовлетворении просьбы РФС приостановить на время разбирательств действие решений ФИФА и УЕФА. Оспариваемое решение остается в силе, при этом арбитражное разбирательство продолжается.