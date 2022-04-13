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Футбол. Лига наций. Все результаты
18:58 (мск), источник: ТАСС

Четыре страны претендуют на проведение финальной стадии Лиги наций в 2023 году

Принимающая страна будет определена в январе 2023 года.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 13 апреля. Федерации футбола Бельгии, Польши, Нидерландов и Уэльса подали заявки на проведение финальной стадии Лиги наций в 2023 году. Об этом в среду сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Крайний срок подачи заявок — 5 октября. Страна, которая проведет полуфиналы и финал Лиги наций, будет определена в январе 2023 года. Сборные Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса выступают в группе 4 дивизиона A в Лиге наций сезона-2022/23.

Сборная России должна сыграть в группе 2 дивизиона В с командами Албании, Исландии и Израиля. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины, Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения, которые были зарегистрированы. Позже CAS сообщил об отказе в удовлетворении просьбы РФС приостановить на время разбирательств действие решений ФИФА и УЕФА, оспариваемое решение остается в силе, при этом арбитражное разбирательство продолжается.

В предыдущих розыгрышах Лиги наций команды могли завоевать путевки на чемпионат Европы и чемпионат мира. С учетом того, что формат квалификации к чемпионату Европы — 2024 еще не утвержден, пока неизвестно, как команды смогут получить путевки в стыковые матчи через Лигу наций. Ожидается, что формат отбора на европейское первенство будет обнародован в июне 2022 года.

В Лиге наций сезона-2022/23 сборные 55 федераций распределены по дивизионам в соответствии с рейтингом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в дивизион А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е — в дивизион В, с 33-го по 48-е — в дивизион С, с 49-го по 55-е — в дивизион D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.

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