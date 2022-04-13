Четыре страны претендуют на проведение финальной стадии Лиги наций в 2023 году

ТАСС, 13 апреля. Федерации футбола Бельгии, Польши, Нидерландов и Уэльса подали заявки на проведение финальной стадии Лиги наций в 2023 году. Об этом в среду сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Крайний срок подачи заявок — 5 октября. Страна, которая проведет полуфиналы и финал Лиги наций, будет определена в январе 2023 года. Сборные Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса выступают в группе 4 дивизиона A в Лиге наций сезона-2022/23.

Сборная России должна сыграть в группе 2 дивизиона В с командами Албании, Исландии и Израиля. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины, Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения, которые были зарегистрированы. Позже CAS сообщил об отказе в удовлетворении просьбы РФС приостановить на время разбирательств действие решений ФИФА и УЕФА, оспариваемое решение остается в силе, при этом арбитражное разбирательство продолжается.

В предыдущих розыгрышах Лиги наций команды могли завоевать путевки на чемпионат Европы и чемпионат мира. С учетом того, что формат квалификации к чемпионату Европы — 2024 еще не утвержден, пока неизвестно, как команды смогут получить путевки в стыковые матчи через Лигу наций. Ожидается, что формат отбора на европейское первенство будет обнародован в июне 2022 года.