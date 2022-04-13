Иммобиле решил завершить карьеру в сборной Италии

Отмечается, что товарищеская игра сборной Италии против Аргентины (1 июня) станет последней для 32-летнего форварда.

Иммобиле принял такое решение после критики болельщиков из-за поражения от Северной Македонии в стыковом турнире квалификации ЧМ (0:1). Фанаты обвиняли Чиро, что он не играет в национальной команде так, как это делает в клубе.