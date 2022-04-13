Иммобиле решил завершить карьеру в сборной Италии
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле принял решение завершить карьеру в сборной Италии, сообщает Football Italia, ссылаясь на La Repubblica.
Италия
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле принял решение завершить карьеру в сборной Италии, сообщает Football Italia, ссылаясь на La Repubblica.
Отмечается, что товарищеская игра сборной Италии против Аргентины (1 июня) станет последней для 32-летнего форварда.
Иммобиле принял такое решение после критики болельщиков из-за поражения от Северной Македонии в стыковом турнире квалификации ЧМ (0:1). Фанаты обвиняли Чиро, что он не играет в национальной команде так, как это делает в клубе.
Иммобиле сыграет за Италию против Аргентины только в том случае, если главный тренер Роберто Манчини сможет его убедить надеть футболку национальной команды в последний раз. На данный момент игрок склоняется отказаться от вызова.