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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Таланты из России уходят в Армению. Кого мы теряем, помимо Сперцяна?

В армянской сборной скоро будет уже десяток наших бывших игроков.

Велес
Крылья Советов
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Источник: РИА "Новости"

Зимой мы писали о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил предложение выступать за сборную Армении. Смени 22-летний железнодорожник футбольное гражданство, его потеря стала бы неприятной для России. Всё-таки речь идёт об основном левом защитнике молодёжки на Евро-2021, который точно будет кандидатом в главную команду страны, так как с игроками этого амплуа (тем более с универсалами) в нашем футболе ситуация традиционно непростая. Пока Тикнизян не захотел ничего менять. Тем не менее уход российских футболистов в сборную Армении, судя по всему, продолжится.

Накануне стало известно, что в ближайшее время сразу два российских футболиста могут начать выступать за армянскую команду — полузащитники Александр Коваленко из «Крыльев Советов» и Артур Галоян из «Велеса». Более того, последний уже встретился с испанским тренером сборной Хоакином Капарросом. В интервью местным журналистам Галоян, родившийся в Москве, признался, что впервые приехал в Армению и пока не очень хорошо владеет языком.

Источник: ФК "Велес"

Оба этих игрока не настолько известны в нашей стране, чтобы сейчас кто-то сожалел об их выборе. 18-летний Коваленко только в феврале перешёл из «Чертаново» в «Крылья Советов» и сыграл пока лишь шесть матчей в РПЛ. 22-летний Галоян вообще выступает в ФНЛ: набрал 15+8 по системе «гол+пас» в этом сезоне. Однако в случае Александра и Артура мы теряем перспективных футболистов. Коваленко (кстати, внук чемпиона СССР 1973 года в составе «Арарата» Александра Коваленко) поиграл за юношеские сборные России, а Галоян летом проходил сборы с ЦСКА. Хавбек приглянулся топ-клубу РПЛ, но в итоге подписание контракта сорвалось. В зимнее окно появлялась информация об интересе к Артуру «Локомотива» и одного из лидеров чемпионата Бельгии.

Не каждый молодой футболист раскрывается быстро, тем не менее, вполне возможно, через пару-тройку лет Коваленко с Галояном будут соответствовать уровню сборной России. Достаточно вспомнить пример Эдуарда Сперцяна, который не приглашался в нашу молодёжку, но всего за сезон вырос в лидера «Краснодара». Его мы уже упустили: с марта 2021-го полузащитник играет за Армению. Повезло ещё, что Арсен Захарян выстрелил рано. Динамовца успели заиграть за сборную России, прежде чем он задумался о выступлениях за команду исторической родины.

Источник: РИА "Новости"

С тех пор как в 2020 году приняли решение не считать легионерами в РПЛ и ФНЛ футболистов из стран ЕАЭС, начался отток игроков в Армению. России новое правило точно не пошло на пользу. Стоит вспомнить ещё одного игрока, который мог бы быть сегодня кандидатом в нашу сборную — Хорена Байрамяна. Для Валерия Карпина полузащитник — важная фигура в «Ростове». Байрамян больше не рисковал потерять место в клубе из-за статуса легионера, поэтому принял приглашение армянской федерации.

Источник: РИА "Новости"

В похожей ситуации находился и нынешний основной голкипер сборной Армении Давид Юрченко. Он только в 34 года согласился играть за страну, откуда родом его мать, а до этого не хотел получать статус легионера в России. К тому же был период, когда Юрченко после ярких сезонов в РПЛ стали называть реальным кандидатом в нашу национальную команду. Давид и в сборной Армении выдал несколько блестящих матчей, заставив задуматься о том, что он мог бы попасть в топ-3 российских голкиперов.

Источник: РИА "Новости"

Сперцян, Байрамян, Юрченко — этими тремя фигурами не исчерпывается список бывших российских футболистов в сборной Армении. Федерация проводит мощную кампанию по натурализации игроков с армянскими корнями. Либо выступающих в местном чемпионате и способных усилить национальную команду.

Осенью 2020-го в сборной Армении дебютировал 25-летний экс-игрок нашей молодёжки Аршак Корян. Сейчас про вингера подзабыли, так как он не особо результативно играет в ФНЛ, но тогда у уроженца Сочи был хороший отрезок в «Химках» после возвращения в Россию из голландского «Витесса». По потенциалу и Корян имел все шансы выстрелить в РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

В 2021-м за сборную стали играть ещё четверо футболистов с армянскими корнями. Это 21-летний на тот момент полузащитник Артём Аванесян (родился в Балашихе, прошёл школу ЦСКА), 23-летний полузащитник Давид Давидян (уроженец Нижнего Новгорода, выступает за «Химки»), 28-летний нападающий Ишхан Гелоян (вырос в России, принадлежит «Балтике» и бóльшую часть карьеры провёл в ФНЛ) и 30-летний голкипер Станислав Бучнев (уроженец Владикавказа, до 2020-го играл только за российские клубы).

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Отчасти мощная селекционная политика помогла сборной Армении. Команда Капарроса прекрасно начала квалификацию ЧМ-2022 и после четырёх туров даже лидировала в своей отборочной группе с тремя победами и одной ничьей, но потом сбавила — финишировала на четвёртом месте. А последний товарищеский матч в марте 2022-го вообще закончился кошмаром: поражением со счётом 0:9 от Норвегии Эрлинга Холанда. И в этой ситуации армянская федерация продолжает искать варианты усиления сборной.

Возможно, РФС стоит пересмотреть правило о статусе игроков из ЕАЭС. В противном случае мы рискуем потерять и других одарённых футболистов вслед за Сперцяном. Только потому, что кто-то созревает позже остальных.

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