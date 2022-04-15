Таланты из России уходят в Армению. Кого мы теряем, помимо Сперцяна?

Зимой мы писали о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил предложение выступать за сборную Армении. Смени 22-летний железнодорожник футбольное гражданство, его потеря стала бы неприятной для России. Всё-таки речь идёт об основном левом защитнике молодёжки на Евро-2021, который точно будет кандидатом в главную команду страны, так как с игроками этого амплуа (тем более с универсалами) в нашем футболе ситуация традиционно непростая. Пока Тикнизян не захотел ничего менять. Тем не менее уход российских футболистов в сборную Армении, судя по всему, продолжится.

Накануне стало известно, что в ближайшее время сразу два российских футболиста могут начать выступать за армянскую команду — полузащитники Александр Коваленко из «Крыльев Советов» и Артур Галоян из «Велеса». Более того, последний уже встретился с испанским тренером сборной Хоакином Капарросом. В интервью местным журналистам Галоян, родившийся в Москве, признался, что впервые приехал в Армению и пока не очень хорошо владеет языком.

Оба этих игрока не настолько известны в нашей стране, чтобы сейчас кто-то сожалел об их выборе. 18-летний Коваленко только в феврале перешёл из «Чертаново» в «Крылья Советов» и сыграл пока лишь шесть матчей в РПЛ. 22-летний Галоян вообще выступает в ФНЛ: набрал 15+8 по системе «гол+пас» в этом сезоне. Однако в случае Александра и Артура мы теряем перспективных футболистов. Коваленко (кстати, внук чемпиона СССР 1973 года в составе «Арарата» Александра Коваленко) поиграл за юношеские сборные России, а Галоян летом проходил сборы с ЦСКА. Хавбек приглянулся топ-клубу РПЛ, но в итоге подписание контракта сорвалось. В зимнее окно появлялась информация об интересе к Артуру «Локомотива» и одного из лидеров чемпионата Бельгии.

Не каждый молодой футболист раскрывается быстро, тем не менее, вполне возможно, через пару-тройку лет Коваленко с Галояном будут соответствовать уровню сборной России. Достаточно вспомнить пример Эдуарда Сперцяна, который не приглашался в нашу молодёжку, но всего за сезон вырос в лидера «Краснодара». Его мы уже упустили: с марта 2021-го полузащитник играет за Армению. Повезло ещё, что Арсен Захарян выстрелил рано. Динамовца успели заиграть за сборную России, прежде чем он задумался о выступлениях за команду исторической родины.

С тех пор как в 2020 году приняли решение не считать легионерами в РПЛ и ФНЛ футболистов из стран ЕАЭС, начался отток игроков в Армению. России новое правило точно не пошло на пользу. Стоит вспомнить ещё одного игрока, который мог бы быть сегодня кандидатом в нашу сборную — Хорена Байрамяна. Для Валерия Карпина полузащитник — важная фигура в «Ростове». Байрамян больше не рисковал потерять место в клубе из-за статуса легионера, поэтому принял приглашение армянской федерации.

В похожей ситуации находился и нынешний основной голкипер сборной Армении Давид Юрченко. Он только в 34 года согласился играть за страну, откуда родом его мать, а до этого не хотел получать статус легионера в России. К тому же был период, когда Юрченко после ярких сезонов в РПЛ стали называть реальным кандидатом в нашу национальную команду. Давид и в сборной Армении выдал несколько блестящих матчей, заставив задуматься о том, что он мог бы попасть в топ-3 российских голкиперов.

Сперцян, Байрамян, Юрченко — этими тремя фигурами не исчерпывается список бывших российских футболистов в сборной Армении. Федерация проводит мощную кампанию по натурализации игроков с армянскими корнями. Либо выступающих в местном чемпионате и способных усилить национальную команду.

Осенью 2020-го в сборной Армении дебютировал 25-летний экс-игрок нашей молодёжки Аршак Корян. Сейчас про вингера подзабыли, так как он не особо результативно играет в ФНЛ, но тогда у уроженца Сочи был хороший отрезок в «Химках» после возвращения в Россию из голландского «Витесса». По потенциалу и Корян имел все шансы выстрелить в РПЛ.

В 2021-м за сборную стали играть ещё четверо футболистов с армянскими корнями. Это 21-летний на тот момент полузащитник Артём Аванесян (родился в Балашихе, прошёл школу ЦСКА), 23-летний полузащитник Давид Давидян (уроженец Нижнего Новгорода, выступает за «Химки»), 28-летний нападающий Ишхан Гелоян (вырос в России, принадлежит «Балтике» и бóльшую часть карьеры провёл в ФНЛ) и 30-летний голкипер Станислав Бучнев (уроженец Владикавказа, до 2020-го играл только за российские клубы).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fb20d36f1ce26d3428fe" data-vnd="fb20d36f1ce26d3428fe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fb20d36f1ce26d3428fe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отчасти мощная селекционная политика помогла сборной Армении. Команда Капарроса прекрасно начала квалификацию ЧМ-2022 и после четырёх туров даже лидировала в своей отборочной группе с тремя победами и одной ничьей, но потом сбавила — финишировала на четвёртом месте. А последний товарищеский матч в марте 2022-го вообще закончился кошмаром: поражением со счётом 0:9 от Норвегии Эрлинга Холанда. И в этой ситуации армянская федерация продолжает искать варианты усиления сборной.