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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Судья Ирматов о самых неприятных симулянтах: Неймар и Роббен. Арьен говорил: «Рэф, я хотел “нырнуть” пару раз, но смотрю — ты рядом»

Бывший судья назвал Неймара и Роббена самыми неприятными симулянтами.

Бразилия
Нидерланды
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Источник: AP 2022

— Судьи терпеть не могут симулянтов. Кто для вас самый неприятный в этом отношении игрок? Неймар?

— Неймар и Роббен. С Роббеном был такой случай, когда я обслуживал четвертьфинал ЧМ-2014 Голландия — Коста-Рика. Я проанализировал матчи голландцев и увидел, что Роббен часто старался симулировать. И у него красиво получалось, судьи велись.

Перед матчем, в тоннеле, говорю ему: «Арьен, я смотрел твои предыдущие игры, и ты симулировал по паре раз в каждой. Ты же топовый футболист, на тебя молодежь смотрит! Давай сегодня без этого!».

Во время игры я пристально за ним следил, всегда старался находиться рядом. Заканчивается первый тайм, Роббен меня окликает и смеется: «Рэф! Я пару раз хотел “нырнуть”, но смотрю — ты рядом со мной!».

Есть даже фотография, где мы, обнявшись и смеясь, уходим с поля. В оставшееся время он даже не пытался «нырять», — сказал Равшан Ирматов.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ранее играл за «Барселону». Роббен, завершивший карьеру, известен по игре за «Баварию» и сборную Нидерландов.

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