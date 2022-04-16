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11:06 (мск), источник: Sports.Ru

Джикия о поляках: Очень удивлен заявлениями игроков до решения. Они переборщили со своими высказываниями

Защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию удивили заявления польских футболистов о нежелании играть со сборной России.

Польша
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Источник: РИА "Новости"

Польша должна была быть соперником российской команды в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022. После отстранения России поляки автоматически вышли в финал, где обыграли Швецию (2:0), благодаря чему пробились в финальную часть чемпионата мира.

— Сейчас летом начинается отбор на Евро-2024. И если ты не будешь принимать участие в отборе — Евро мимо. Что делать два с половиной года? Тренироваться все время и играть между собой вряд ли кто-то хочет. Ситуация достаточно тяжелая, но нужно проявить терпение и подождать.

— Я жалею, что не приедет Левандовски. Тебе бы, наверное, было интересно против него сыграть, против одного из лучших нападающих мира?

— Да, было бы интересно. Если честно, я был очень удивлен заявлениями именно футболистов [сборной Польши] до решения всей этой ситуации.

— Да, поляки раньше всех выступили.

— Они, конечно, я считаю, немного переборщили со своими высказываниями в этом плане. До решения, — сказал защитник российской сборной.

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