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21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Руководство киевского «Динамо» не отпустит игроков в сборную Украины

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис заявил, что 12 игроков «бело-синих», вызванных в сборную Украины для подготовки с 29 апреля к матчам стыкового турнира квалификации чемпионата мира 2022 года, присоединятся к национальной команде в мае.

Динамо К
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Источник: Reuters

Полуфинальный стыковой матч за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Шотландии и Украины должен был пройти 24 марта в Глазго, но был перенесен в связи с событиями на Украине и состоится 1 июня. Победитель противостояния поспорит за путевку на мировое первенство 5 июня с командой Уэльса.

«Мы обсуждали этот вопрос с Мирчей Луческу (главный тренер “Динамо”). С высоты своего опыта он считает, что игровой потенциал наших исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы, в которой сейчас участвует “Динамо”. У меня нет оснований не доверять своему тренеру в таких специфических вопросах, как условия достижения игроками оптимальных кондиций в преддверии важных поединков», — заявил Суркис, которого цитирует официальный сайт «Динамо».

«Клуб стремится обеспечить высокий результат выступления сборной с участием своих игроков как раз за счет возможности последних не потерять игровой тонус, приобретенный во время благотворительного турне по Европе. Возможно, такой подход кому-то не нравится, но он однозначно направлен на повышение боеспособности динамовцев. Поэтому я не вижу никаких проблем, если 12 игроков “Динамо”, вызванные в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба (Александра) Петракова в срок с 23 мая, согласно регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков», — отметил Суркис.

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