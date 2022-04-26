Капитан сборной Италии по футболу Кьеллини завершит карьеру в национальной команде 1 июня

ТАСС, 26 апреля. Защитник и капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини завершит карьеру в национальной команде 1 июня после матча против сборной Аргентины. Комментарий футболиста во вторник приводит пресс-служба стримингового сервиса DAZN («Ди-эй-зет-эн»).

«Если я буду в порядке, сыграю матч против команды Аргентины 1 июня на “Уэмбли”. Я хотел бы попрощаться со сборной и синей футболкой в такой праздничной игре», — сказал Кьеллини.

Сборная Италии сыграет с аргентинцами в матче победителей первенств Европы и Южной Америки 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч получит название «Финалиссима», данное мероприятие станет первым в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ), которое рассчитано до 2028 года. Летом 2021 года итальянцы стали двукратными чемпионами Европы, а аргентинцы в 15-й раз завоевали Кубок Америки.