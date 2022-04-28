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22:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан сделал камбэк с 0:2, но проиграл по пенальти в матче Кубка развития УЕФА

Юношеская сборная Казахстана до 16 лет провела второй матч в Кубке развития УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан U21
Эстония U21
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Подопечные Александра Кузнецова встречались с командой-хозяйкой Эстонией.

Казахстанские футболисты уступали со счетом 0:2 по ходу игры, но в итоге смогли отыграться (2:2) и довести дело до серии пенальти. Однако в этой лотерее успех праздновал соперник — 8:7.

В основное время у эстонцев отличились Ханнес Планкен (13-я минута) и Максим Калимуллин (53-я). В составе гостей голы забили Аруп Саутов (58-я) и Алан Адахаев (90-я).

Следующую игру казахстанская команда проведет 1 мая против Фарерских островов.

Напомним, что на старте турнира Казахстан разгромил участника молодежного чемпионата мира-2017. Игры проходят в городе Отепя (Эстония).

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