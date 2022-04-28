Казахстан сделал камбэк с 0:2, но проиграл по пенальти в матче Кубка развития УЕФА
Юношеская сборная Казахстана до 16 лет провела второй матч в Кубке развития УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан U21
Эстония U21
Юношеская сборная Казахстана до 16 лет провела второй матч в Кубке развития УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Александра Кузнецова встречались с командой-хозяйкой Эстонией.
Казахстанские футболисты уступали со счетом 0:2 по ходу игры, но в итоге смогли отыграться (2:2) и довести дело до серии пенальти. Однако в этой лотерее успех праздновал соперник — 8:7.
В основное время у эстонцев отличились Ханнес Планкен (13-я минута) и Максим Калимуллин (53-я). В составе гостей голы забили Аруп Саутов (58-я) и Алан Адахаев (90-я).
Следующую игру казахстанская команда проведет 1 мая против Фарерских островов.
Напомним, что на старте турнира Казахстан разгромил участника молодежного чемпионата мира-2017. Игры проходят в городе Отепя (Эстония).