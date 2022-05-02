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11:44 (мск), источник: ТАСС

В CAS рассказали о ходе рассмотрения апелляции РФС на санкции со стороны ФИФА и УЕФА

По словам представителя пресс-службы суда, в настоящее время неизвестно, когда будет вынесено окончательное решение по делу.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Окончательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций будет принято после завершения арбитражных процедур. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

«Арбитражные процедуры продолжаются, — рассказал собеседник агентства. — Стороны обмениваются письменными представлениями, назначаются составы арбитражей. После утверждения состава комиссии будет определено, следует ли проводить слушание, и если да, то когда. Ввиду вышеизложенного в настоящее время невозможно сказать, когда будет объявлено окончательное решение».

В конце февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, РФС подал апелляции в Спортивный арбитражный суд на эти решения. 12 апреля служба коммуникаций РФС сообщила, что рассмотрение апелляции может пройти в начале мая.

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