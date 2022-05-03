Италия надеется на проведение Евро-2032 после отклонения заявки России

В связи с этим событием Федерация футбола Италии теперь надеется, что их заявка на Евро-2032 займёт поул-позицию, хотя они всё ещё конкурируют с Турцией, которая заинтересована в проведении турнира. Турецкая федерация футбола ранее также выразила желание провести Евро-2028.