Федерация футбола Эквадора отреагировала на возможное отстранение сборной от ЧМ-2022

«Перед лицом необоснованных слухов, распространяемых среди общественности, с явной целью дестабилизации Федерации футбола Эквадора, мы категорически отвергаем любые попытки тех, кто стремится помешать участию нашей сборной на чемпионате мира в Катаре, которое было законно получено на поле и при соблюдении всех принципов и ценностей.



Также мы должны подчеркнуть, что Байрон Кастильо является гражданином Эквадора по всем юридическим принципам как в гражданской, так и в спортивной сферах. Он должным образом зарегистрирован в компетентном национальном органе и имеет все необходимые документы», — говорится в сообщении ФФЭ в социальных сетях.