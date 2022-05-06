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13:45 (мск), источник: Sport24

Федерация футбола Эквадора отреагировала на возможное отстранение сборной от ЧМ-2022

Напомним, Федерация футбола Чили потребовала от ФИФА отстранить Эквадор от участия в мундиале.

Эквадор
Чили
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Источник: AP 2022

По их данным, игрок эквадорской сборной Байрон Кастильо на самом деле является гражданином Колумбии.

«Перед лицом необоснованных слухов, распространяемых среди общественности, с явной целью дестабилизации Федерации футбола Эквадора, мы категорически отвергаем любые попытки тех, кто стремится помешать участию нашей сборной на чемпионате мира в Катаре, которое было законно получено на поле и при соблюдении всех принципов и ценностей.

Также мы должны подчеркнуть, что Байрон Кастильо является гражданином Эквадора по всем юридическим принципам как в гражданской, так и в спортивной сферах. Он должным образом зарегистрирован в компетентном национальном органе и имеет все необходимые документы», — говорится в сообщении ФФЭ в социальных сетях.

Чемпионат мира — 2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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