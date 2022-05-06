Эдгар Давидс вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу

«Я испытываю не только гордость, но и воодушевление от того, что могу продолжить карьеру тренера вместе с Луи ван Галом и работать на высочайшем уровне в сборной Нидерландов», — сказал Давидс.
Давидсу 49 лет, ранее он работал помощником главного тренера в нидерландских «Аяксе» и «Телстаре», а также возглавлял английский «Барнет» и португальский «Ольяненсе».
В период игровой карьеры Давидс выступал за «Аякс», итальянские «Милан», «Ювентус», «Интер», английские «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» и «Барнет», а также за испанскую «Барселону». Нидерландец становился победителем Лиги чемпионов (1995), обладателем Кубка (1992) и Суперкубка УЕФА (1995), трижды выигрывал чемпионаты Нидерландов и Италии. В составе сборной Нидерландов Давидс дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004), за национальную команду он провел 74 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.