Эдгар Давидс вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу

«Я испытываю не только гордость, но и воодушевление от того, что могу продолжить карьеру тренера вместе с Луи ван Галом и работать на высочайшем уровне в сборной Нидерландов», — сказал Давидс.

Давидсу 49 лет, ранее он работал помощником главного тренера в нидерландских «Аяксе» и «Телстаре», а также возглавлял английский «Барнет» и португальский «Ольяненсе».