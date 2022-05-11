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14:45 (мск), источник: ТАСС

Чеферин назвал преждевременными разговоры об исключении РФС из состава УЕФА

Глава УЕФА отметил, что ему жаль футболистов, попавших под жесткие санкции.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Говорить об исключении Российского футбольного союза (РФС) из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) преждевременно, поскольку ситуация в мире является нестабильной. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Преждевременно говорить о дисквалификации России, — сказал Чеферин. — Если бы вы спросили меня месяц назад, мое мнение отличалось бы от сегодняшнего. Мы не знаем, что будет через месяц. Я ничего не исключаю, но я также не могу сказать, что что-то обязательно случится в ближайшем будущем».

«Наши санкции были жесткими по отношению к спортсменам. Еще раз должен сказать, что мне жаль их, но в данной ситуации не было другого выхода. Посмотрим, что будет в будущем. Надеюсь, что все прекратится как можно быстрее», — добавил глава УЕФА.

2 мая пресс-служба УЕФА сообщила о том, что сборная России не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, молодежная сборная России не проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы, женская сборная России не выступит на чемпионате Европы 2022 года, а российские клубы — в еврокубках. Также УЕФА отстранил от участия в международных соревнованиях сборные России по мини-футболу.

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