Чеферин назвал преждевременными разговоры об исключении РФС из состава УЕФА

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Говорить об исключении Российского футбольного союза (РФС) из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) преждевременно, поскольку ситуация в мире является нестабильной. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Преждевременно говорить о дисквалификации России, — сказал Чеферин. — Если бы вы спросили меня месяц назад, мое мнение отличалось бы от сегодняшнего. Мы не знаем, что будет через месяц. Я ничего не исключаю, но я также не могу сказать, что что-то обязательно случится в ближайшем будущем».

«Наши санкции были жесткими по отношению к спортсменам. Еще раз должен сказать, что мне жаль их, но в данной ситуации не было другого выхода. Посмотрим, что будет в будущем. Надеюсь, что все прекратится как можно быстрее», — добавил глава УЕФА.