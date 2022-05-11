Чеферин назвал преждевременными разговоры об исключении РФС из состава УЕФА
Глава УЕФА отметил, что ему жаль футболистов, попавших под жесткие санкции.
Глава УЕФА отметил, что ему жаль футболистов, попавших под жесткие санкции.
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Говорить об исключении Российского футбольного союза (РФС) из состава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) преждевременно, поскольку ситуация в мире является нестабильной. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал президент УЕФА Александер Чеферин.
«Преждевременно говорить о дисквалификации России, — сказал Чеферин. — Если бы вы спросили меня месяц назад, мое мнение отличалось бы от сегодняшнего. Мы не знаем, что будет через месяц. Я ничего не исключаю, но я также не могу сказать, что что-то обязательно случится в ближайшем будущем».
«Наши санкции были жесткими по отношению к спортсменам. Еще раз должен сказать, что мне жаль их, но в данной ситуации не было другого выхода. Посмотрим, что будет в будущем. Надеюсь, что все прекратится как можно быстрее», — добавил глава УЕФА.
2 мая пресс-служба УЕФА сообщила о том, что сборная России не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, молодежная сборная России не проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы, женская сборная России не выступит на чемпионате Европы 2022 года, а российские клубы — в еврокубках. Также УЕФА отстранил от участия в международных соревнованиях сборные России по мини-футболу.