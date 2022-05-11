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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
16:41 (мск), источник: ТАСС

ФИФА открыла дело в отношении игрока сборной Эквадора по подозрению в подделке документов

Федерация футбола Чили в начале мая подала иск с требованием исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира.

Эквадор
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Источник: AP 2022

ТАСС, 11 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное разбирательство в отношении игрока сборной Эквадора Байрона Кастильо. Об этом в среду сообщила пресс-служба ФИФА.

5 мая Федерация футбола Чили подала иск с требованием исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре в связи с тем, что Кастильо является колумбийцем и играет с поддельным паспортом. Чилийская федерация требует, чтобы эквадорская команда лишилась очков, набранных в восьми квалификационных играх, в которых играл Кастильо, при этом соперники автоматически должны получить по три очка за игру.

«ФИФА приняла решение открыть дисциплинарное дело в связи с потенциальной дисквалификацией Кастильо в отношении восьми игр отборочного турнира к чемпионату мира», — говорится в заявлении ФИФА.

Сборная Эквадора заняла четвертое место в квалификационной группе южноамериканского отборочного турнира, опередив на два очка команду Перу. Чилийцы заняли седьмое место с 19 очками и не смогли отобраться на мировое первенство.

По итогам жеребьевки сборная Эквадора попала в группу А вместе с командами Катара, Сенегала и Нидерландов. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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