Клопп: Лига наций — одна из самых смехотворных идей в мировом футболе

«Лига наций — одна из самых смехотворных идей в мировом футболе. Игроки проводят более 70 матчей, но продолжают выходить на поле в Лиге наций, когда сезон уже закончился. Четыре, пять, шесть матчей за сборную. Я бы предпочел, чтобы УЕФА больше зарабатывал на финале Лиги чемпионов и отказался от Лиги наций. Это моё личное мнение», — цитирует Клоппа Daily Mail.