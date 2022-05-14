Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Динамо
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Химки
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Специя
Футбол. Премьер-лига
13.05
Сочи
Нижний Новгород
00
Все события
Футбол. Лига наций. Последние результаты
2021
Испания
Франция
12
2021
Италия
Бельгия
21
2021
Бельгия
Франция
23
2021
Италия
Испания
12
2020
Косово
Молдавия
10
2020
Ирландия
Болгария
00
2020
Уэльс
Финляндия
31
2020
Бельгия
Дания
42
Футбол. Лига наций. Все результаты
06:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: Лига наций — одна из самых смехотворных идей в мировом футболе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в УЕФА должны отказаться от Лиги наций.

Лига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Лига наций — одна из самых смехотворных идей в мировом футболе. Игроки проводят более 70 матчей, но продолжают выходить на поле в Лиге наций, когда сезон уже закончился. Четыре, пять, шесть матчей за сборную. Я бы предпочел, чтобы УЕФА больше зарабатывал на финале Лиги чемпионов и отказался от Лиги наций. Это моё личное мнение», — цитирует Клоппа Daily Mail.

Лига наций основана УЕФА в 2018 году. Турнир проводится раз в два года и дает национальным командам дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионата мира и Европы.

Напомним, что победителем первого розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии, а второго — Франция.

 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко и Дацик пообщались перед боем
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь