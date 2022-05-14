Сборная России по футболу проведет следующие сборы в сентябре

В четверг главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил газете «Спорт-Экспресс», что команда откажется от летних сборов, поскольку футболистам должна быть предоставлена возможность восстановиться после сезона.

«Посоветовавшись с тренерским штабом, мы решили не проводить учебно-тренировочные сборы в июне и дать возможность игрокам отдохнуть, восстановиться, потому что в двух предыдущих сезонах, когда сначала был коронавирус, потом чемпионат Европы, клубы и игроки не смогли полноценно использовать паузу», — сказал Дюков.

«С учетом того, что в ближайшее время не будет официальных матчей, решили дать нашим сборникам возможность отдохнуть чуть больше. При этом сборная России продолжит работу под руководством Валерия Карпина. Следующие сборы национальной команды мы проведем в сентябре. Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника», — добавил президент РФС.

Последний тренировочный сбор сборная России провела с 21 по 27 марта. 26 марта национальная команда со счетом 1:0 обыграла молодежную национальную команду.