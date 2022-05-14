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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:52 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу проведет следующие сборы в сентябре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Российские футболисты отправятся на следующий сбор национальной команды в сентябре. Об этом журналистам в субботу сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил газете «Спорт-Экспресс», что команда откажется от летних сборов, поскольку футболистам должна быть предоставлена возможность восстановиться после сезона.

«Посоветовавшись с тренерским штабом, мы решили не проводить учебно-тренировочные сборы в июне и дать возможность игрокам отдохнуть, восстановиться, потому что в двух предыдущих сезонах, когда сначала был коронавирус, потом чемпионат Европы, клубы и игроки не смогли полноценно использовать паузу», — сказал Дюков.

«С учетом того, что в ближайшее время не будет официальных матчей, решили дать нашим сборникам возможность отдохнуть чуть больше. При этом сборная России продолжит работу под руководством Валерия Карпина. Следующие сборы национальной команды мы проведем в сентябре. Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника», — добавил президент РФС.

Последний тренировочный сбор сборная России провела с 21 по 27 марта. 26 марта национальная команда со счетом 1:0 обыграла молодежную национальную команду.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

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