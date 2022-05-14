РФС обжалует отстранение российских команд от участия в турнирах UEFA

«Мы с этим решением не согласны — соответствующую апелляцию мы направим», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

28 февраля UEFA и Международная федерация футбола (FIFA) запретила российским клубам участвовать в еврокубках, а сборной России — в играх Лиги наций. Это решение было принято на фоне начавшейся 24 февраля военной операции РФ на Украине. UEFA также отстранил сборную России от участия в Лиге наций и признал заявку РФС на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года не соответствующей требованиям. Решение союза уже обжаловали петербургский «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Сочи».