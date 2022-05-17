Назван новый тренерский штаб сборной Казахстана по футболу
Новый главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев определился с помощниками перед стартом в Лиге наций, сообщает пресс-служба КФФ.
Казахстан
Новый главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев определился с помощниками перед стартом в Лиге наций, сообщает пресс-служба КФФ.
«Тренерский штаб: Магомед Адиев — главный тренер, Евгений Коструб — ассистент главного тренера, Руслан Балтиев — ассистент главного тренера, Арслан Халимбеков — ассистент главного тренера, Валерий Ситало — тренер вратарей, Заур Нозадзе — тренер-аналитик», — информирует КФФ.
Учебно-тренировочный сбор стартует в 24 мая в Нур-Султане.