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20:27 (мск), источник: Vesti.kz

Назван новый тренерский штаб сборной Казахстана по футболу

Новый главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев определился с помощниками перед стартом в Лиге наций, сообщает пресс-служба КФФ.

Казахстан
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Источник: РИА "Новости"

«Тренерский штаб: Магомед Адиев — главный тренер, Евгений Коструб — ассистент главного тренера, Руслан Балтиев — ассистент главного тренера, Арслан Халимбеков — ассистент главного тренера, Валерий Ситало — тренер вратарей, Заур Нозадзе — тренер-аналитик», — информирует КФФ.

Учебно-тренировочный сбор стартует в 24 мая в Нур-Султане.

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