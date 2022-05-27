Прокатят с Евро, но поднимут в рейтинге? Что ждет сборную России по футболу

К сожалению, столь яркий финал футбольного сезона в Европе пройдет без нас ввиду отстранения сборной России после начала всем известных событий. В своем недавнем решении УЕФА объявил, что команда Валерия Карпина пропустит весь предстоящий сезон Лиги наций и не выступит на чемпионате мира в Катаре после исключения из стыковых матчей.

Когда сборная России соберется в следующий раз

Изначально планировалось, что национальная команда будет работать в привычном графике и соберется в июне, синхронизируясь с международным календарем. У Российского футбольного союза (РФС) были планы сыграть в эти даты товарищеский матч, а среди возможных соперников называлась сборная Ирана. Но позже боссы нашего футбола решили все переиграть.

«Тренерский штаб вместе с РФС посчитал нецелесообразным проведение этой встречи. В сентябре мы планируем провести несколько товарищеских матчей на территории России, если мы договоримся с нашими соперниками. Будет ли это сборная Белоруссии? Есть и другие сборные», — объяснял Александр Дюков.

Собирать команду на базе в Новогорске будет Валерий Карпин, который все еще остается главным тренером национальной команды. Важным моментом в словах Дюкова является упор на проведение товарищеского матча на своей территории. Вероятно, все ближайшие игры сборная России будет проводить либо на своей арене, либо на выезде в одной из дружественных стран. Поэтому болельщикам не стоит рассчитывать на выезды в большую часть европейских городов.

Остается непонятной ситуация с чемпионатом России в даты, в которые пройдет чемпионат мира в Катаре. Турнир начнется 21 ноября и продлится до 18 декабря. В это время весь европейский футбол уйдет на паузу. Но наша сборная там не выступит, а летом стоит ожидать очередную волну оттока легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ). Если от нашего чемпионата просто некого делегировать на мировое первенство, то футбольные власти могут задуматься над тем, чтобы не отправлять РПЛ на паузу, но никто из РФС пока публично не говорил о столь радикальном варианте.

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Возвращения к официальным матчам ждать еще долго

Глава УЕФА Александр Чеферин признавался, что решение об отстранении российских клубов и сборных он принимал с «разбитым сердцем». Казалось, что в его лице наш футбол приобрел понимающего человека и в каком-то роде сообщника. Например, УЕФА не стал разрывать партнерство с «Матч ТВ» и останавливать показ еврокубков на территории России. Но теперь настроение словенского чиновника поменялось, а его высказывания в адрес российского футбола приобрели другой тон.

«Мы все недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Когда все это началось, мы думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас сложно предположить, что произойдет. Пока ничего нельзя сказать. Я не уверен, что российские клубы смогут снова скоро играть в еврокубках», — сказал Чеферин в среду.

Если вооруженный конфликт на территории Украины не завершится в ближайшее время, то отстранение наших клубов от еврокубков может продлиться и больше одного сезона. Вероятно, УЕФА будет принимать решение перед каждым розыгрышем еврокубков. Совершенно иначе ситуация обстоит со сборной России.

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Национальная команда точно не выступит в ближайшем розыгрыше Лиги наций. Групповой этап турнира пройдет с июня по сентябрь этого года, а финальный раунд состоится в июне 2023-го. Выходит, что наша сборная отстраняется на весь следующий сезон.

Проблема в том, что в это время уже начнется квалификация к чемпионату Европы 2024 года. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в октябре, а первые игры состоятся уже в марте. Сейчас тяжело представить, что через четыре месяца нашу сборную допустят до этой жеребьевки даже в случае прекращения огня летом. Если что-то изменится в мировой ситуации с октября по март и футбольные власти станут более снисходительны к России, то нас можно будет добавить на групповой этап задним числом.

Одна часть отборочных групп будет состоять из пяти команд, а другая — из шести. Если квалификация еще не успеет стартовать, то сборную России можно будет просто добавить в одну из групп с пятью командами. При таком раскладе не придется даже менять формат жеребьевки, ведь количество выходящих из групп команд не зависит от их численности.

При ином раскладе у сборной России не будет шанса выступить на Евро-2024, ведь после старта отбора добавить участников в квалификационный турнир будет уже невозможно. Тогда следующим официальным соревнованием, в котором сможет выступить наша команда, станет квалификация к чемпионату мира 2026 года.

Сам турнир пройдет в США, Мексике и Канаде, а у чемпионата мира будет новый формат. Количество участников финальной стадии вырастет до 48, а группах будет по три команды. Несмотря на нововведения, формат отбора на турнир вряд претерпит сильные изменения, ведь Европа получит лишь две дополнительные путевки. Пока о датах начала квалификации ничего не сообщалось, но по предыдущим турнирам можно сделать вывод, что она стартует в 2024 году.

Что будет с позициями России в рейтинге ФИФА и УЕФА

Отсутствие официальных матчей не может пройти незаметно для позиций сборной России в рейтингах, которые влияют на жеребьевку турниров. Тут стоит обратить внимание на изменение в правиле подсчете очков для таблицы ФИФА. Раньше, когда сборная проводила только товарищеские встречи, то неминуемо опускалась вниз по списку. Эта ситуация затронула сборную России, когда наша команда автоматически получила право сыграть на чемпионате мира в качестве страны-хозяйки и не участвовала в отборе.

Из-за этого команда Станислава Черчесова опустилась в третий десяток рейтинга перед стартом домашнего мундиаля. Но четыре года назад систему набора очков изменили. Теперь наша сборная может даже подняться в рейтинге, не проведя ни одного официального матча за год. Сейчас рейтинг сборных меняется только после проведенных встреч и зависит от результата и разницы в позициях. Условно, если слабая команда обыграет сильную, то существенно прибавит баллов. А если очевидный фаворит обыграет аутсайдера, то цифры изменятся несильно.

Главное преимущество для нас в том, что при отсутствии матчей с рейтингом ФИФА ничего не происходит. Если команды, которые опережают нас в таблице, плохо выступят в Лиге наций, то мы вполне можем подняться в таблице.