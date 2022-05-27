Александр Зинченко: Украина еще жива, она будет бороться до конца

«Украина все еще жива. Украина будет бороться до конца. Это наш менталитет. Мы никогда не сдаемся. Я благодарен за поддержку всему миру. Шотландия — хорошая команда. У них невероятные болельщики.



Я могу пообещать всем украинцам, что каждый из нас отдаст все, чтобы выиграть и заставить гордиться нами, и, возможно, на несколько секунд мы подарим болельщикам улыбку.



С начала спецоперации было очень сложно сосредоточиться на футболе. Все мои мысли были с Украиной, украинским народом. Я бы сказал, что все, каждый украинский футболист чувствовал то же.



Игра против Шотландии — одна из самых важных в моей жизни. Ребята выглядят готовыми, о мотивации говорить не приходится. У нас нет оправданий, и мы должны делать свою работу как можно лучше», — отметил игрок сборной Украины и «Манчестер Сити».