Сборная России продолжит выступать в форме Adidas, несмотря на приостановку сотрудничества

«Сотрудничество с Adidas пока приостановлено. Мы надеемся, что оно возобновится через какое-то время. У нас есть достаточно комплектов формы, что позволяет нам выступать в нашей форме. Если через некоторое время поймем, что есть дефицит и Adidas не возобновит сотрудничество, — мы будем рассматривать запасные варианты», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.