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15:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России продолжит выступать в форме Adidas, несмотря на приостановку сотрудничества

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что национальная команда страны по футболу продолжит играть в форме бренда adidas, несмотря на приостановку сотрудничества.

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Источник: РИА "Новости"

«Сотрудничество с Adidas пока приостановлено. Мы надеемся, что оно возобновится через какое-то время. У нас есть достаточно комплектов формы, что позволяет нам выступать в нашей форме. Если через некоторое время поймем, что есть дефицит и Adidas не возобновит сотрудничество, — мы будем рассматривать запасные варианты», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее сборная России после приостановки сотрудничества с adidas всё равно использовала форму этого бренда на мартовском учебно-тренировочном сборе. Тогда источник «Чемпионата» сообщил, что adidas лишь приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом: никакого разрыва контракта нет, а действующее соглашение истекает в 2026 году. Приостановление контракта не подразумевает запрет на ношение формы.

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