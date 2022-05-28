Сборная России продолжит выступать в форме Adidas, несмотря на приостановку сотрудничества

«Сотрудничество с Adidas пока приостановлено. Мы надеемся, что оно возобновится через какое-то время. У нас есть достаточно комплектов формы, что позволяет нам выступать в нашей форме. Если через некоторое время поймем, что есть дефицит и Adidas не возобновит сотрудничество, — мы будем рассматривать запасные варианты», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Ранее сборная России после приостановки сотрудничества с adidas всё равно использовала форму этого бренда на мартовском учебно-тренировочном сборе. Тогда источник «Чемпионата» сообщил, что adidas лишь приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом: никакого разрыва контракта нет, а действующее соглашение истекает в 2026 году. Приостановление контракта не подразумевает запрет на ношение формы.