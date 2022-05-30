Сборная Казахстана крупно выиграла матч перед стартом в Лиге наций

Сборная Казахстана крупно выиграла матч перед стартом в Лиге наций

Национальная сборная Казахстана по футболу обыграла молодежную команду в контрольном матче перед стартом в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz.