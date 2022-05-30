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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана крупно выиграла матч перед стартом в Лиге наций

Национальная сборная Казахстана по футболу обыграла молодежную команду в контрольном матче перед стартом в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу национальной команды: дубль в первом тайме оформил защитник Александр Марочкин.

В начале второй половины матча эффектным дальним ударом отличился Максим Самородов, увеличив отрыв.

На 51-й минуте игрок обороны «молодежки» Саги Совет сократил разрыв в счете, а в конце матча Алексей Щеткин реализовал пенальти.

Добавим, что 3 июня казахстанцы начнут новый розыгрыш Лиги наций матчем с Азербайджаном.

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