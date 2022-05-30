Тренер сборной Казахстана высказался о крупной победе в дебютном матче

Российский специалист выиграл дебютный матч с национальной командой, а затем рассказал о задачах, которые хотели решить в этой встрече.

"В игре было три основные задачи: посмотреть определенные сочетания, звенья, увидеть, как мы будем выглядеть в новой схеме, которую планируем применить в ближайших играх и понять, в каком состоянии находятся игроки после трехдневных двухразовых тренировок.

Все, что необходимо, увидели, разобрали. Теперь готовимся к предстоящим матчам Лиги наций. Считаю, что товарищеский матч с «молодежкой» был весьма информативным для тренерского штаба. Нам есть над чем подумать", — цитирует тренера пресс-служба КФФ.