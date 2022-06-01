Сборные Италии и Аргентины по футболу встретятся в «Финалиссиме»

Турнир станет первым в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ), которое рассчитано до 2028 года. «Финалиссима» с итальянского языка переводится как «большой финал». Матч пройдет в два тайма длительностью 45 минут, без овертайма. В случае ничейного результата команды определят победителя в серии послематчевых пенальти. Встреча начнется в 20:45 по центральноевропейскому времени (21:45 мск).

Ранее сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Действующий чемпион Европы занял второе место в группе, пропустив вперед сборную Швейцарии. В полуфинальном стыковом матче за право выхода на мировое первенство итальянцы проиграли команде Северной Македонии со счетом 0:1.

Сборная Аргентины на групповом этапе отбора к чемпионату мира не потерпела ни одного поражения и квалифицировалась на чемпионат мира, заняв второе место в группе и пропустив вперед команду Бразилии. Сборная Аргентины не проигрывает на протяжении 31 матча подряд (без учета товарищеских встреч — 25).

Прощальный матч Кьеллини

В официальных играх сборные Италии и Аргентины не встречались давно, последний раз — на чемпионате мира 1990 года, где сильнее в серии пенальти были южноамериканцы. Матч против Аргентины станет прощальным для защитника и капитана сборной Италии Джорджо Кьеллини, 37-летний футболист объявил о завершении карьеры в сборной после невыхода команды на чемпионат мира. Однако позже защитник заявил, что хочет провести свою последнюю игру 1 июня в «Финалиссиме». Первый раз Кьеллини сыграл за сборную 17 ноября 2004 года. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы — 2020, а также финалистом Евро-2012. В составе олимпийской сборной Кьеллини завоевал бронзовые награды Игр 2004 года в Афинах.