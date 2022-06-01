Александр Зинченко: я буду больше полезен для Украины, оставаясь в Англии

«Я в жизни держал оружие несколько раз. Если честно, я буду больше полезен для Украины, оставаясь в Англии, помогая гуманитарными вещами, ведя свои социальные сети и давая интервью. Моя миссия — показать всему миру правду. Мир должен знать всю правду по поводу того, что происходит на Украине», — сказал Зинченко на пресс-конференции.