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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
11:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Украина на ЧМ-2022 — то, чего сейчас хочет весь мир». История скандального переноса стыков

Вспоминаем хронологию событий.

Украина
Шотландия
УэльсОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

В среду сборная Украины проведет стыковой матч ЧМ-2022 против Шотландии, который должен был состояться полтора месяца назад. «СЭ» восстанавливает хронологию встречи, которую УЕФА перенес на лето и вызвал бурную дискуссию в европейском сообществе.

Как развивались события?

Почти сразу после 24 февраля стало понятно, что стыковой матч сборной Украины с Шотландией, намеченный на 24 марта, не состоится в срок. И действительно, 4 марта местная федерация направила запрос в ФИФА с просьбой о переносе игры на более позднюю дату.

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На решение вопроса ушло четыре дня. 8 марта в СМИ появились новости, что запрос украинцев будет удовлетворен и матч будет перенесен. Правда, с точной датой ФИФА и УЕФА не могли определиться более месяца, и только 14 апреля было объявлено — игра состоится 1 июня. Место проведения осталось неизменным — стадион «Хэмпден Парк» в Глазго.

При этом второй полуфинал в этой пульке прошел в срок: 24 марта Уэльс на своем поле обыграл Австрию — 2:1 с дублем Гарета Бэйла, который, кажется, только в форме сборной вспоминает, что он еще футболист.

Решающий матч, в котором Уэльс встретится с победителем игры Шотландия — Украина, состоится 5 июня в Кардиффе.

А 1 апреля прошла жеребьевка финального турнира ЧМ-2022. Победитель стыков сыграет в группе с Англией, США и Ираном.

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Что об этом говорили?

Пока шли разбирательства с календарем, в Британии развернулось что-то вроде дискуссии о морально-этической стороне всей этой истории. Если коротко, то раздавались призывы отдать Украине место на мундиале без борьбы.

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«Гарет Бэйл из Уэльса и Энди Робертсон из Шотландии должны отказаться от своей мечты о чемпионате мира, ведь все хотят, чтобы Андрей Ярмоленко и его Украина приняли участие в мировом первенстве. Уэльс и Шотландия должны отойти в сторону и пропустить Украину на чемпионат мира, как бы тяжело это ни было. Стыковые матчи с Украиной, находящейся в тяжелом положении, — это моральная головоломка для Уэльса и Шотландии. Эти сборные становятся антагонистами, которые стремятся погасить редкий огонек надежды в нации, переживающей столь сложный период.

Украина на чемпионате мира в Катаре — это то, чего сейчас хочет весь мир. А для Уэльса и Шотландии это проблема. Они обременены редкой возможностью попасть на ЧМ. Но в то же время самым мудрым курсом для обеих сборных было бы решение остаться в стороне и позволить Украине автоматически выйти на ЧМ», — писал журналист Нил Уайт в своей колонке для The Telegraph.

Не остался в стороне даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который назвал это предложение «хорошей идеей». Кроме того, политик предложил отдать Украине право проведения ЧЕ-2028 или ЧЕ-2032. Как писала The Daily Mail, это вызвало недовольство Футбольной ассоциации, поскольку на ЧЕ-2028 претендуют Великобритания и Ирландия.

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А, например, легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш предложил допустить Украину без отбора на ЧМ-2026.

«Нужно проявить огромное уважение к футболистам сборной Украины и их федерации. Это не их вина, что они находятся в таком положении. Большая часть команды не играет на Украине, но у них все еще есть семьи, которые сильно пострадали. Я думаю, что несправедливо давить на них любым способом. Может быть, стоит дать им маленькую оливковую ветвь и сказать: “Вы сразу же пройдете на следующий чемпионат мира. Вам не нужно проходить отбор”. Это был бы способ продемонстрировать свое уважение», — сказал знаменитый шотландец.

Однако сами украинцы отвергали все подобные предложения.

— «Подаренный» выход на чемпионат мира? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ (Украинская ассоциация футбола. — Прим. «СЭ»). Но лично я против, нужно играть, — сказал главный тренер команды Александр Петраков.

Как Украина готовилась к матчу с Шотландией?

Команда провела сбор в Словении — на базе местной федерации футбола, которая предоставила украинцам такую возможность. В тренировках принимали участие 25 футболистов, выступающих на родине.

Игроки из Европы присоединились к остальным после завершения своих национальных чемпионатов.

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