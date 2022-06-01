Сценарий фантастический, но у сборной Беларуси вновь есть шанс побороться за путевку на Евро. Возможность дарит Лига наций

Уже послезавтра сборная Беларуси стартует в третьем в истории розыгрыше Лиги наций. Второй раз кряду команда Георгия Кондратьева выступит в дивизионе «С». И в этом году европейский турнир вновь дарит минорным сборным эксклюзивную возможность побороться за путевку на чемпионат Европы. Причем побороться с командами, плюс-минус равными с ними по классу. Такая возможность будет и у сборной Беларуси. Хотя в этот раз будет еще сложнее, чем в квалификации к EURO-2020.

Формат

Лига наций-2022/23 традиционно разделена на четыре дивизиона. В лигах «А», «В» и «С» сформированы по четыре квартета, в лиге «D» две группы, в одной из которых четыре команды, в другой — три. Команды проведут привычные круговые турниры в формате «дома и в гостях». Победители групп в лигах «B», «С» и «D» заработают повышение в классе. Последние команды в пулах в лигах «А» и «В» вылетят в лиги «В» и «С» соответственно. Лучшие команды лиги «А» в июне 2023 года в формате плей-офф разыграют титул победителя Лиги наций.



Неудачники квартетов в нашем дивизионе проведут стыковые матчи за право сохранить прописку в лиге «С».

ЛИГА «А»

A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.



A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.



A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.



A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

ЛИГА «В»

B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.



B2: Исландия, Израиль, Албания.



B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.



B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

ЛИГА «С»

C1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.



C2: Кипр, Косово, Греция, Северная Ирландия.



C3: Казахстан, Азербайджан, БЕЛАРУСЬ, Словакия.



C4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.

ЛИГА «D»

D1: Лихтенштейн, Андорра, Молдова, Латвия.



D2: Сан-Марино, Эстония, Мальта.

Квалификация ЧЕ-2024

Самый важный пункт формата этого турнира. Изначально во время жеребьевки, которая прошла еще в декабре, УЕФА не сообщал о структуре отбора на следующий континентальный форум. Но ближе к старту турнира в союзе определились и решили придерживаться проверенного плана. То есть сохранить формат первого розыгрыша Лиги наций. Того самого, по итогам которого сборная Беларуси, пожалуй, ближе всего в своей истории подобралась к топ-турниру.



По итогам Лиги наций-2022/23 будут определены три участника финального турнира чемпионата Европы-2024. Небольшое отличие от позапрошлого розыгрыша все же есть: количество путевок уменьшилось на одну. Команды из лиги «D» по умолчанию роскоши побороться за выход на EURO через «черный ход» будут лишены. Но и у них есть небольшой шанс, об этом ниже.



За билеты на топ-турнир поспорят лучшие команды из каждой лиги. По завершении групповых этапов будут сформированы три сетки плей-офф: в лиге «А», «В» и «С». В нокаут-раунд, матчи которого пройдут в марте 2024 года, отберутся по четыре команды от каждого дивизиона. Путевки в плей-офф получат победители групп.



Но могут быть нюансы, особенно в дивизионах «А» и «В». Если сборная, которая заняла первое место в своем пуле, вышла на чемпионат Европы через квалификацию, то ее путевка переходит к следующей команде по рейтингу Лиги наций в ее дивизионе. Рейтинг формируется в таком порядке:



1. Позиция в группе

2. Количество очков

3. Разница мячей

4. Количество забитых мячей

5. Количество забитых мячей на выезде

6. Количество побед

7. Количество побед на выезде

8. Меньшее число очков за дисциплину

9. Позиция в рейтинге в Лиге наций перед стартом турнира (у сборной Беларуси — 38-е место и шестое место в лиге «С»)



Если в лиге не останется доступных для квалификации в плей-офф команд, то есть все остальные команды вышли на EURO через классический отбор, то шанс получит лучшая сборная среди двух победителей групп лиги «D». А затем сборные будут подбираться по общему рейтингу Лиги наций-2022/23.

Что это означает для сборной Беларуси?

В этот раз, как и три года назад, все в руках сборной Беларуси. Если отобраться на чемпионат мира через Лигу наций было нереально, то шанс выйти на EURO хоть и небольшой, но есть. И здесь даже к лучшему, что в прошлом розыгрыше белорусы пропустили вперед сборную Албании и не вышли в лигу «В». Там им пришлось бы бороться с оппонентами калибра шведов, сербов и исландцев. В дивизионе «С» все же будет немножко проще.



Конечно же, задача минимум — выиграть группу. То есть обойти сборные Словакии, Азербайджана и Казахстана. Выполнима ли эта задача? Вопрос отдельный. Но что ждет белорусов, если они все же сотворят это небольшое чудо? Их ждет плей-офф, в котором скорее всего сыграют победители остальных групп. Если, конечно, кто-то из них не отберется на EURO через квалификацию, где путевки получат по две лучшие команды от каждого пула. Жеребьевка основного отбора, к слову, пройдет в декабре, после завершения Лиги наций.



У кого наибольшие шансы оказаться в плей-офф в дивизионе «С»? В группе 1 очевидный фаворит — сборная Турции. Но она, к слову, вполне может квалифицироваться и через отбор, если повезет с соперниками. В группе 2 за первое место должны побороться греки и североирландцы, в группе 3 чуть выше шансы и северомакедонцев.



C1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.



C2: Кипр, Косово, Греция, Северная Ирландия.



C4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.



Победители групп будут разделены на две пары исходя из общего рейтинга: лучшая команда дома сыграет с худшей в полуфинале, вторая примет третью. Полуфиналы и финал пройдут в формате одноматчевых противостояний. Победитель мини-турнира выступит на чемпионате Европы в Германии.