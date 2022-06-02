Месси завоевал 40-й трофей в карьере

Для аргентинца трофей стал 40-м в профессиональной карьере. В составе «Барселоны» он десять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза завоевывал кубок Лиги чемпионов, восемь раз — Суперкубок Испании, семь раз — Кубок Испании. Трижды Месси выигрывал клубный чемпионат мира и столько же раз Суперкубок Европы. В составе ПСЖ аргентинец стал чемпионом Франции.