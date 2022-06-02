На чемпионате мира — 2022 осталось всего три места! Расклады в квалификации

Мы стали ещё на шаг ближе к тому, чтобы узнать всех участников ЧМ-2022! В полуфинале европейского плей-офф сборная Украины победила Шотландию и пробилась в решающий матч за путёвку в Катар. Но за попадание на чемпионат мира предстоит побороться не только украинцам. Рассказываем, у кого по-прежнему есть шансы сыграть на главном турнире сборных.

Европа: Украина или Уэльс

Начнём как раз с Украины, чей матч закончился совсем недавно. В финале украинской команде будет противостоять Уэльс, который в своём полуфинале плей-офф ещё в марте одолел Австрию (2:1) и всё это время ждал, когда определится будущий соперник.

Матч Уэльса и Украины состоится совсем скоро, 5 июня, и начнётся в 19:00 мск. Гарет Бэйл поедет на, вероятно, свой последний большой турнир или украинцы после матча с Шотландией выдадут ещё один перформанс?

Межконтинентальные стыки: Перу или ОАЭ / Австралия, Коста-Рика или Новая Зеландия

Тут всё запутаннее, чем в европейской квалификации. Сборная Перу давно заняла пятое место в южноамериканской отборочной группе и вышла в финал плей-офф, но будущего соперника до сих пор не узнала. А определится он 7 июня, когда состоится финал азиатского плей-офф между ОАЭ и Австралией. Начало — в 21:00 мск.

Ну, а сам решающий матч с участием Перу и победителя пары ОАЭ — Австралия состоится спустя шесть дней, 13 июня. Стартовый свисток тоже прозвучит в 21:00 мск.

Но это ещё не всё. Последняя, 32-я путёвка на ЧМ-2022 будет разыграна ещё спустя день. Во втором финале межконтинентальных стыков сойдутся сборные Коста-Рики и Новой Зеландии. Костариканцы заняли четвёртое место в североамериканской отборочной группе. Новозеландцы, в свою очередь, прошли в плей-офф в Океании, где поглумились в финале над Соломоновыми островами — 5:0.