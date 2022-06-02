Матыцин: Я уверен, что Россия будет участвовать и в Олимпиаде, и в чемпионатах мира

Министр уверен, что российские спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях.

«Мы должны делать для этого все необходимое, — приводят слова Матыцина “Известия”. — Прежде всего не тратить ресурсы на борьбу с кем-то, а выстроить и укрепить национальную спортивную систему, создать новые форматы турниров, повысить конкуренцию среди спортсменов в России. Это будет важным сигналом и для международного сообщества, которое поймет, что санкциями нас не сломить, что из любых трудностей мы выходим еще более сильными».

Министр отметил, что международный спорт более интересен с Россией.

«Это вопрос и бизнеса, и спортивной конкуренции. Мы все видели, как проходили сейчас без российской сборной чемпионаты мира по хоккею, фигурному катанию. Это признают и президенты международных федераций. Есть очень много видов спорта, где Россия сильна, имеет спортсменов высокого уровня. Это и гимнастика, и художественная гимнастика, и борьба, и фехтование, и теннис, и многие другие», — сказал он.

Матыцин заявил о необходимости задействовать потенциал Министерства иностранных дел РФ, а также Олимпийского комитета России (ОКР).

«Наша задача — определить точки опоры, те дружественные страны, которые реально думают о будущем спорта. Если мы ее решим через такие, например, международные объединения, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС, то я уверен, что Россия будет участвовать и в Олимпиаде, и в чемпионатах мира. Говорить о том, что это произойдет завтра, я не буду. Мы должны быть не просто активными, а проактивными. Задействовать потенциал МИДа, ОКР, наших представителей за рубежом. Наш голос должен быть мощным, должен быть представлен странами БРИКС, ШОС, Европы, Африки и так далее», — заявил министр.

По его словам, в сложившейся ситуации речь идет о сохранении международного спортивного движения.