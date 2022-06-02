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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев: Я надеюсь, наступят времена, когда Украина и Россия сыграют друг с другом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном футбольном матче между сборными Украины и России.

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Источник: Reuters

«Бессмысленно сравнивать сборную Украины со сборной России. Но я всегда мечтал, что когда-то мы сыграем вместе. Как в былые времена: принципиальные соперники. Киевское “Динамо” против московского “Спартака” и Россия против Украины. Я надеюсь, наступят времена, когда наши сборные сыграют друг с другом. И мы определим лучшего в одном противостоянии в финале чемпионата Европы, например. Но только боюсь, это произойдет нескоро», — сказал Губерниев «СЭ».

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены Российским футбольным союзом (РФС) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

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