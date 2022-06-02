Губерниев: Я надеюсь, наступят времена, когда Украина и Россия сыграют друг с другом

«Бессмысленно сравнивать сборную Украины со сборной России. Но я всегда мечтал, что когда-то мы сыграем вместе. Как в былые времена: принципиальные соперники. Киевское “Динамо” против московского “Спартака” и Россия против Украины. Я надеюсь, наступят времена, когда наши сборные сыграют друг с другом. И мы определим лучшего в одном противостоянии в финале чемпионата Европы, например. Но только боюсь, это произойдет нескоро», — сказал Губерниев «СЭ».